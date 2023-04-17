Знаменитости 17 апреля 2023, 17:35 «Пойду в колготках на передовую». Киркоров ответил на шутку Галкина Певец Филипп Киркоров пообещал Максиму Галкину «пойти на передовую в колготках» РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров ответил на выпад в свой адрес со стороны юмориста Максима Галкина*. Комик предположил — если артист «в прозрачных колготках» появится на фронте в зоне СВО, стороны гарантированно договорятся о перемирии на несколько дней. Исполнитель заявил, что готов ради этого на все, сообщил телеканал НТВ.

Во время одного из выступлений Галкин* заявил, что телеведущей Ангелине Вовк, готовой идти на фронт с Хрюшей и Степашкой (героями передачи «Спокойной ночи, малыши» — прим. ред.), следует взять с собой Филиппа Киркорова. Комик отметил, что появление певца в колготках позволит достичь перемирия.

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«Ради сохранения мира, если надо, то пойду в колготках на передовую. Если это спасет ситуацию. Меня ничем не испугаешь», — отреагировал на выпад исполнитель.

Адвокат Александр Добровинский назвал выпад Максима Галкина* «мерзким высказыванием». По словам юриста, оскорбленные комиком могут подать на него заявления в суд.

В начале года стало известно, что юмориста лишат региональных наград в России. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев согласовал такое решение.

* Максим Галкин признан иноагентом в России.