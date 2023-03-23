Знаменитости 23 марта 2023, 13:34 Появилось видео с Милохиным и Моргенштерном, снятое перед аварией в Таиланде Видео: блогеры Милохин и Моргенштерн выложили ролик перед тем, как попали в ДТП в Таиланде

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В Сети появилось видео с блогером Даней Милохиным и музыкантом Моргенштерном*, снятое перед попаданием в ДТП в Таиланде. Молодые люди снимали на видео поездку на скутере.

Ролик начинается с того, что Милохин идет и снимает себя на видео. Далее — небольшой переход, и блогер оказался уже на скутере, за рулем которого находился Моргенштерн*. Звезды интернета развили приличную скорость, после чего угодили в ДТП.

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После аварии рэпер в своих социальных сетях сообщил, что с ними все в порядке.

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«Ребятушки, с нами все хорошо, мы здоровые, живые, летим в Берлин. Завтра большой сольный концерт — впервые в Берлине!» — заявил исполнитель.

Авария с участием Милохина и Моргенштерна* случилась 23 марта в Таиланде. Артисты двигались на скутере по дороге рядом с пляжем Банг Тао. Позже в Сети оказались фотографии с места ДТП — на них можно было увидеть разбитый байк и легковой автомобиль.

Ранее Моргенштерн* попытался выступить с концертом в Литве. Организаторы мероприятия отказались принимать рэпера. Исполнитель уже жаловался на нехватку денег, поэтому просил своих фанатов приобрести его украшения.

* Моргенштерн признан в России иноагентом.