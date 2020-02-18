Появилось видео обморока Дмитрия Диброва

В ролике виден сам обморок Диброва. Посетители сразу попытались оказать ему первую помощь до того, как приехала скорая помощь. Рядом был Леонид Якубович.

Дмитрий Дибров упал в обморок вечером 17 февраля в кинотеатре «Октябрь». Не получив никаких повреждений он, тем не менее, был отправлен в больницу. Некоторые СМИ и Telegram-каналы предполагали, что у журналиста мог быть инсульт или эпилепсия. Супруга Диброва ранее заявила, что за ее мужа беспокоиться не надо, так как он «сильный и крепкий казак».

Сам телеведущий уже общался с журналистами. По его словам, он уже идет на поправку и собирается выписаться из больницы уже вечером 18 февраля. Обследование выявило Диброва микроинсульт. Врачи посоветовали ему недельку полежать в больнице, рассказал «360» представитель Диброва Табриз Шахиди.