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    10 февраля 2021, 05:53

    Архивное фото Пугачевой и Орбакайте появилось в Сети

    Екатерина Шамина

    На фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram выложили архивное фото певицы со старшей дочерью кристиной Орбакайте. Фото было сделано около 10-15 лет назад.

    Фото подписано «Мать и дочь». У артисток одинаковые макияж и прически. На снимке они очень похожи.

    Поклонники под подстом написали множество комплиментов Пугачевой, а Кристине Орбакайте один подписчик признался в вечной любви.

    В середине декабря поэтесса и композитор Виктория Воронина написала в своем Instagram, что Алла Пугачева планирует записать новую песню.

    В январе на телеканале ТВЦ вышло скандальное шоу «В тени Примадонны». Звезды, которые участвовали в съемках, обвинили создателей в обмане.

    Примадонна российской эстрады практически перестала выступать на сцене. Она живет в своем замке с мужем Максимом Галкиным в деревне Грязь и воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. Она частый герой видеороликов Галкина в его Instagram.