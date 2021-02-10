Архивное фото Пугачевой и Орбакайте появилось в Сети

На фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram выложили архивное фото певицы со старшей дочерью кристиной Орбакайте. Фото было сделано около 10-15 лет назад.

Фото подписано «Мать и дочь». У артисток одинаковые макияж и прически. На снимке они очень похожи.

Поклонники под подстом написали множество комплиментов Пугачевой, а Кристине Орбакайте один подписчик признался в вечной любви.

В середине декабря поэтесса и композитор Виктория Воронина написала в своем Instagram, что Алла Пугачева планирует записать новую песню.

В январе на телеканале ТВЦ вышло скандальное шоу «В тени Примадонны». Звезды, которые участвовали в съемках, обвинили создателей в обмане.

Примадонна российской эстрады практически перестала выступать на сцене. Она живет в своем замке с мужем Максимом Галкиным в деревне Грязь и воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. Она частый герой видеороликов Галкина в его Instagram.