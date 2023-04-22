Знаменитости 22 апреля 2023, 20:03 Верник женился в третий раз Свадебное фото Игоря Верника с его третьей женой Натальей Шнейдеровой появилось в сети

Читать 360tv в

Избранницей народного артиста России Игоря Верника стала продюсер кино и телевидения Наталья Шнейдерова. Женщина младше супруга на 15 лет. Фото со свадьбы опубликовал Telegram-канал Dark Voice.

Пара расписалась еще в октябре прошлого года, но отпраздновала это событие только сейчас. На опубликованном снимке влюбленные выглядят очень счастливым. На торжественное мероприятие 59-летний Верник надел классический костюм, а 44-летняя Шнейдерова — короткое белое платье, в руках она держала нежный букет полевых цветов. Образ невесты был очень романтичным и утонченным.

О жизни как российских, так и зарубежных звезд многое становится известно по фото, которые они публикуют. Ранее Nation News писал, что певица Рианна показала снимок подросшего сына. При этом имя мальчика она не афиширует. Сейчас 35-летняя артистка беременна, она ждет второго ребенка, но, как отмечает издание, не забывает и о первенце.