Знаменитости 03 января 2024, 03:58 Появились вырезанные из «Песни года» кадры Киркорова и Лолиты Фото вырезанных из эфира «Песни года» Киркорова и Лолиты показали в Сети РИА «Новости»

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Кадры со съемок новогоднего выпуска «Песни года», на которых запечатлели артистов Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, опубликовал News.ru. Фрагменты с исполнителями не попали в итоговый эфир передачи из-за их участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Судя по фото, король эстрады пришел на съемки в черно-белом костюме, очках и драгоценных украшениях. Киркоров стоял на сцене рядом с Полиной Гагариной, Shaman (Ярославом Дроновым) и другими. Вместе с ними народный артист исполнял главную композицию фестиваля «Песня остается с человеком».

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Лолита Милявская была на съемках программы в черном костюме и белой рубашке. Из украшений певица выбрала серьги и кольцо с белыми камнями.

Филипп Киркоров впервые за последние 30 лет не появился на новогодних огоньках. В своем новогоднем обращении к поклонникам он пожаловался на врагов, отметив, что этот год очень расставил многое на свои места.

Певица Лолита Милявская ранее призналась, что была вынуждена позвонить Александру Цекало, сообщило издание Piter TV. По словам артистки, разговор с бывшим мужем состоялся по рабочему моменту.