Появились результаты экспертизы останков репера Картрайта

О результатах экспертизы рэпера Картрайта (Александра Юшко) РИА «Новости» рассказал адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.

«Меня ознакомили с результатами судебной экспертизы. Из заключений экспертов следует, что у Юшко был критически низкий уровень глюкозы — 0,9 мкмоль», — отметил он.

Кроме того, экспертиза показала, что смерть Картрайта не была естественной, однако наступила она не от наркотиков. Специалисты установили также, что инъекция, след от которой был виден на ладони рэпера, была сделана не позднее чем за 1,5 часа до смерти.

Адвокат уточнил, что ни в одной из 15 частей тела репера не было крови — из-за этого экспертам пришлось брать на исследование стеклянное тело глаза. Кобит отметил, что среди останков нет восьми внутренних органов рэпера, в том числе кишечника, поджелудочной и печени. Он добавил, что следствие назначило еще одну комплексную экспертизу — к ней привлекли экспертов-токсикологов.

По версия следствия, супруга рэпера Мария Кохал в их квартире на Невском проспекте на почве личных неприязненных обстоятельств причинила смерть своему мужу неустановленным способом. 31 июля ее задержали. Кохал рассказала, что расчленила тело уже после того, как ее муж умер от передозировки наркотиками.

Она хотела скрыть этот факт и представить, будто он пропал. Через несколько дней женщина связалась с семейным адвокатом и рассказала о содеянном полицейским. Ее оставили под арестом до февраля.