Появились подробности болезни умершей писательницы Татьяны Поляковой

Писательница Татьяна Полякова умерла в ночь на 8 марта в своем доме во Владимире от рака. Она была дисциплинированным человеком и долго боролась с болезнью, не пропуская процедуры.

Об этом РЕН ТВ рассказала менеджер писательницы Валерия Сергеева.

«Ей помогали, сколько могли. Она, во-первых, человек очень дисциплинированный. Ей сразу сделали операцию, когда это стало известно. Операция была сделана прекрасно, потом поддерживающие процедуры она все всегда проходила», — отметила она.

Перед смертью Полякова лежала в онкологическом диспансере — последние несколько лет она боролась с раком. Сергеева отметила, что писательница всегда была открытым, добрым и светлым человеком.

Прощание с автором детективных романов пройдет 10 марта, в 10:00, в Свято-Успенском Княгинином монастыре. За свою жизнь 61-летняя писательница выпустила почти 100 книг. По данным Российской книжной палаты, она постоянно попадала в топ-10 самых издаваемых авторов страны.

Татьяна Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире. Первую книгу она выпустила в 1997 году — с тех пор читатели купили свыше 30 миллионов экземпляров ее романов. Кроме того, по ее детективам сняли несколько фильмов.