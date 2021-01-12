Появились подробности болезни умершего эксперта «Битвы экстрасенсов»

Об этом рассказали газете «Собеседник» бывшие участники «Битвы экстрасенсов».

Григорий Малиновский, который участвовал сразу в трех сезонах шоу, рассказал, что проблемы со здоровьем у Виноградова были уже пять лет назад.

«Я помню, что у Виноградова были проблемы с ногами, он жаловался на сердце», — рассказал он.

Участница первого сезона шоу Светлана Проскурякова отметила, что не удивилась, когда узнала о смерти эксперта. Она знала его довольно хорошо, потому что несколько лет проработала в Центре целителей, экстрасенсов и биотерапевтов Виноградова. Она подчеркнула, что эксперт тяжело болел последние два года, поэтому печальная новость о его смерти не стала неожиданностью.

Проскурякова добавила, что у Виноградова было несколько инсультов.

«Пневмония стала закономерным осложнением, рано или поздно она развивается, когда человек после перенесенных инсультов все время лежит. Я за него рада. Ему сейчас легче, чем так болеть», — рассказала она.

О смерти Михаила Виноградова стало известно 11 января. По предварительной информации, он умер в одной из больниц Москвы еще в первый день нового года. По данным источника «360», причиной смерти стала коронавирусная инфекция.