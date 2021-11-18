Появилась версия смерти актера Игоря Савочкина

Стало известно об одной из неофициальных версий смерти актера Игоря Савочкина. Как сообщил Telegram-канал Mash, он не смог избавиться от проблем с печенью.

По неподтвержденной информации, у Савочкина диагностировали печеночную декомпрессию. Кроме того, как рассказали в Telegram, артист боролся с онкологическим заболеванием.

Игорь Савочкин скончался 17 ноября на 59-м году жизни. Незадолго до смерти его госпитализировали из-за болей в спине.

До этого артист уже переживал госпитализацию, это случилось в 2019 году. Тогда СМИ писали, что его доставили в больницу по подозрению на пневмоторакс — скопление газов или воздуха в плевральной полости легких.

Карьера артиста началась в 1990-х годах. В списке самых известных фильмов с участием Савочкина стоят «Ночной дозор», «Черная молния», «Левиафан», «Адмиралъ».