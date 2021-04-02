Похудевший на 60 кг юморист из «Кривого зеркала» объявил о поисках невесты

Российский юморист передачи «Кривое зеркало» Александр Морозов после похудения на 60 килограммов готов найти себе жену. Об этом он заявил в шоу «Прямой эфир» Андрею Малахову.

Артист много занимался в зале, придерживался правильного питания, а после сброса большого количества веса решился на сложную операцию по удалению кожи.

«Я второго себя с себя сбросил. Сейчас просто не хожу, а летаю. В последний раз я себя видел таким лет в 18», — сказал он Андрею Малахову.

Александр Морозов после кардинального преображения заявил, что в 47 лет задумался о женитьбе. Он ищет достойную жену, хотя, по его признанию, лечь в постель с молодой и прекрасной девушкой он бы постеснялся. Единственное, что поможет ему преодолеть чувство стеснения — это любовь, завил он.

«Я наконец-то превращаюсь в мужика, и эти изменения мне нравятся» — добавил он.

На шоу Малахова за сердце Морозова боролись четыре фанатки.