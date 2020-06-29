Похудевший на 100 кг Фадеев вызвал беспокойство у диетолога

Врач-диетолог Инна Кононенко оценила состояние Максима Фадеева, который недавно поразил всех своим внешним видом — продюсер похудел на 100 килограммов.

Такие резкие изменения в весе могут быть вредными для организма, отметила Кононенко в беседе с «Пятым каналом». Она заявила, что без наблюдения специалистов таким образом худеть нельзя. 100 килограммов за год — это много, добавила Кононенко.

В желчном пузыре из-за резкого похудения могут образоваться камни, предупредила врач-диетолог.

«Он похудел очень сильно. Очень худые ноги. Это говорит о том, что него есть потеря мышечной массы. Когда мы говорим о человеке с избыточной массой тела, у нас есть понятие саркопеническое ожирение. Когда человек может находиться в одном весе, но при этом количество мышц будет становиться меньше, а жира больше», — объяснила Кононенко.

Продюсер и композитор Максим Фадеев несколько лет страдал от лишнего веса. Несколько дней назад он поразил подписчиков в Instagram, опубликовав снимок, на котором предстал сильно похудевшим. Продюсер написал тогда, что похудел на 100 килограммов.

Фадеев начал худеть несколько месяцев назад. Он признавался, что тренировки даются ему нелегко, однако останавливаться он не планировал. Подписчикам он рекомендовал больше двигаться, пить больше воды и беречь себя.