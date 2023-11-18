Знаменитости 18 ноября 2023, 03:24 Похудевший Игорь Крутой появился на публике впервые после слухов о болезни kp.ru: похудевший Игорь Крутой посетил кинопремьеру «Пиковая дама» в Москве РИА «Новости»

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Композитора Игоря Крутого заметили на премьере фильма-оперы «Пиковая дама», которая прошла в московском кинотеатре «Октябрь». Также мероприятие посетили Николай Цискаридзе, Владимир Познер с супругой и вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон, сообщил сайтkp.ru.

За последний год это первое появление Крутого на публике. Композитор живет на две страны, в США у него семья, в России ждет работа и концерты. Ранее в СМИ появилась информация о тяжелой болезни Крутого.

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На премьере «Пиковой дамы» композитор появился сильно похудевшим, зрители заметили это. Несколько лет назад музыканту удалили кисту на поджелудочной железе, тогда Крутой впервые сильно похудел.

Недавно в Сети появилась фотография похудевшего на 100 килограммов актера Александра Семчева. Артист сбросил вес в 2019 году и продолжает поддерживать форму. Артист признался, что после похудения ему стало легче жить — ушла нагрузка на суставы и сердце.