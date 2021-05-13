Похудевшая на 30 килограммов актриса показала фигуру в купальнике

Актриса Ребел Уилсон в течение года избавилась от 30 килограммов лишнего веса. Австралийка разместила в социальных сетях фото в купальнике.

Кадрами Уилсон поделилась в Stories своего аккаунта в Instagram. Перед подписчиками она предстала в бассейне.

Источник фото: Instagram

«Так я отмечаю половину пройденного пути спортивного марафона! Впереди еще 2,5 месяца!» — подписала Ребел публикацию.

За объявленный ей самой «год здоровья», написала газета Daily Mail, актриса сбросила более чем 30 килограммов. 41-летняя Уилсон полностью изменила образ жизни.

Австралийская актриса и продюсер, она сыграла в фильмах «Холостячки», «Свадебный разгром», «Идеальный голос», «Девичник в Вегасе». Уилсон также снималась в сериале «Супер веселый вечер». Обладательница двух премий канала MTV.

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