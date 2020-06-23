«Похудел, плохо спит»: адвокат Ефремова рассказал о его обещании «никогда больше не пить»

По его словам, актера ранее не привлекали даже к административной ответственности, он также никогда не превышал скорость.

«Я виделся с ним вчера. Он еще не отошел от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет», — рассказал адвокат. Пашаев опроверг слухи о том, что Ефремов якобы собирался покончить с собой.

Авария случилась вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов врезался на своем «Джипе» в фургон «Лада», водитель которого скончался на следующий день. Помимо алкоголя, в крови актера были обнаружены следы наркотиков.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель человека». Ефремова заключили под домашний арест, актеру грозит от 5 до 12 лет заключения.