«Похоже на дачную жизнь»: Уткин рассказал о буднях на яхте Абрамовича
Уткин рассказал, что отдыхал на яхте Абрамовича в 2004 году. Тогда в Португалии проходил чемпионат Европы по футболу.
«Жизнь на двух яхтах была похожа примерно на дачную жизнь, когда вы понимаете, люди утром обсуждают, что мы будем делать сегодня с обедом, а вчера соседи ходили на рыбалку, и у них есть сом, кажется, они собираются варить уху. Вот ровно таким же точно образом строился день на лодке», — отметил комментатор на своем YouTube-канале.
Во время разговора с бизнесменом Уткин спросил, сможет ли яхта доплыть до Карибских островов. На это миллиардер заявил, что его судно может в любой момент «поплыть вокруг света и ничего ему не будет».
Кроме того, журналист отметил, что в один из вечеров ужинал с Абрамовичем на лодке. Мужчинам подавали обычную домашнюю еду и не самое дорогое вино. Потом они отправились в ресторан, где бизнесмен сфотографировался с девушкой в мокрой майке. Она работала в ресторане посудомойкой. По словам Уткина, Абрамович — человек с чувством юмора выше среднего.
По данным Forbes, в 2019 году состояние Абрамовича составило 12,4 миллиарда долларов. Он занимал 10-ю строчку в списке самых богатых россиян.