«Похоже на дачную жизнь»: Уткин рассказал о буднях на яхте Абрамовича

Российский миллиардер Роман Абрамович любит принимать гостей на своей дорогостоящей яхте. По словам спортивного комментатора Василия Уткина, жизнь на судне похожа на обычные дачные будни.

Уткин рассказал, что отдыхал на яхте Абрамовича в 2004 году. Тогда в Португалии проходил чемпионат Европы по футболу.

«Жизнь на двух яхтах была похожа примерно на дачную жизнь, когда вы понимаете, люди утром обсуждают, что мы будем делать сегодня с обедом, а вчера соседи ходили на рыбалку, и у них есть сом, кажется, они собираются варить уху. Вот ровно таким же точно образом строился день на лодке», — отметил комментатор на своем YouTube-канале.

Во время разговора с бизнесменом Уткин спросил, сможет ли яхта доплыть до Карибских островов. На это миллиардер заявил, что его судно может в любой момент «поплыть вокруг света и ничего ему не будет».

Кроме того, журналист отметил, что в один из вечеров ужинал с Абрамовичем на лодке. Мужчинам подавали обычную домашнюю еду и не самое дорогое вино. Потом они отправились в ресторан, где бизнесмен сфотографировался с девушкой в мокрой майке. Она работала в ресторане посудомойкой. По словам Уткина, Абрамович — человек с чувством юмора выше среднего.

По данным Forbes, в 2019 году состояние Абрамовича составило 12,4 миллиарда долларов. Он занимал 10-ю строчку в списке самых богатых россиян.