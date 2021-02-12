Похороны Виталия Альшанского прошли в Москве

Похороны российского актера Виталия Альшанского прошли в Москве, сообщил РЕН ТВ.

Мужчина скончался 5 февраля в возрасте 52 лет. По информации врачей, у артиста произошел инфаркт. В пятницу, 12 февраля, актера проводили аплодисментами в последний путь, написал сайт «Утро.ру».

На прощание с Альшанским пришли родные, друзья и ученики. Актер Дмитрий Дунаев заявил, что погибший был уникальным человеком». По его словам, Виталий постоянно делился своим талантом и вел индивидуальные занятия актерского мастерства.

Актер учился на режиссерском факультете ВТУ имени Щукина. Он снимался в популярных фильмах и сериалах. В их числе «Кухня», «Полицейский с Рублевки» и «Ивановы-Ивановы». Кроме этого, Альшанский был режиссером сериала «Молодежка».