Похороны Бориса Моисеева пройдут 2 октября | 360°

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Похороны Бориса Моисеева пройдут 2 октября

Директор Бориса Моисеева назвал 2 октября датой прощания и похорон артиста

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Гражданская панихида и похороны заслуженного артиста России Бориса Моисеева пройдут в воскресенье, 2 октября, на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом в беседе с ТАСС заявил арт-директор артиста Сергей Горох.

Он добавил, что церемония прощания состоится в траурном зале кладбища.

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«Прощание будет 2 октября, воскресенье, с 12:00, траурный зал Троекуровского кладбища. Похоронят там же, в этот же день», — сказал Горох.

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Директор артиста подчеркнул, что гражданская церемония открыта для всех. Кремации артиста не будет.

Певец, танцор и актер Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет. По словам директора артиста, его тело нашла домработница в московской квартире. Последние несколько лет Моисеев практически не выступал. Он не смог оправиться после тяжелой болезни и вел затворнический образ жизни.

Умер Борис Моисеев

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