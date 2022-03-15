Похитителю Авраама Руссо вынесли приговор

Пресненский районный суд Москвы признал Заура Марданова виновным в похищении певца Авраама Руссо. Марданова приговорили заочно к семи годам колонии. Однако отбывать свой срок он не будет.

«Приговором Пресненского районного суда города Москвы Марданов Заур признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами а, в части 2 статьи 126 УК РФ. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в официальном сообщении суда.

При этом осужденный не будет отбывать наказание из-за истечения срока давности уголовного преследования. При этом суд частично удовлетворил гражданский иск Руссо. Обвиненный должен заплатить ему 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Я считаю — приговор обоснованный, взвешенный, поэтому мы его обжаловать не будем. Мы готовимся к новому процессу, нас ожидает суд по истории 2006 года, а именно — по покушению на убийство Авраама Руссо», — заявил «360» адвокат певца Андрей Алешкин.

Похищение Авраама Руссо произошло в 2004 году. Марданов в данный момент находится за границей, написала «Газета.ru».