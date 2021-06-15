Погребняк осудила поведение Губерниева по отношению к Бузовой

Мария Погребняк встала на защиту Ольги Бузовой, прокомментировав конфликт певицы со спортивным комментатором Губерниевым. Свое мнение Погребняк высказала в разговоре с Life.

Бузову позвали в эфир телеканала «Матч ТВ» поговорить о российской сборной по футболу. В эфире спортивный комментатор Дмитрий Губерниев начал перебивать певицу, а потом спросил у нее, перестала ли она «пить коньяк по утрам», чем довел Ольгу до слез, написали «Дни.ру».

Погребняк предположила, что Губерниев просто хотел привлечь к себе внимание и подчеркнула, что Ольгу Бузову позвали в эфир как любительницу футбола, «которая всей душой переживает» за сборную, а не как футбольного эксперта.

«Со стороны Губерниева это была дешевая провокация. Он мужчина, и зачем ему нужно было закапывать Олю, зачем ее нужно было как-то подкалывать. Оля пришла создать хорошую атмосферу, как она это всегда умеет делать. Она девочка искренняя и реально со многими ребятами из футбола общается. Мы дружим семьями. И зачем все это нужно было превратить в какой-то цирк?» — сказала Мария.