facebook_pixel
    19 января 2022, 23:06

    Погибший на горнолыжном курорте звезда «Ганнибала» Ульель катался без шлема

    Директор горнолыжного курорта «Ла-Розьер»: актер Ульель был без шлема в момент столкновения

    Анатолий Минкин

    Французский актер Гаспар Ульель умер после полученных травм на горнолыжном курорте «Ла-Розьер» после столкновения с другим лыжником. Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники близкие к следствию, столкнувшийся с актером мужчина был иностранцем. При этом сам актер не носил защитный шлем.

    Погибший на горнолыжном курорте звезда «Ганнибала» Ульель катался без шлема

    Французская прокуратура начала расследование, чтобы установить все обстоятельства смерти актера. В пресс-релизе прокуратуры Альбервиля сказано, что Ульель упал и получил травму головы после столкновения с другим лыжником на пересечении двух склонов. Второй мужчина не пострадал.

    На место прибыла бригада реанимации, которая увезла актера без сознания в больницу Гренобля. Спустя час Ульель скончался, так и не придя в сознание. По словам представителя прокуратуры Энн Гаш, актер ехал на встречу к своим друзьям, которые спустились по соседнему склону.

    Директор горнолыжного курорта «Ла-Розьер» Жан Регальдо заявил, что оба склона, на пересечении которых актер получил смертельную травму, имеют среднюю сложность. Они предназначены для всех возрастов и никакого риска не несут.

    Он подчеркнул, что, по данным сотрудников курорта, Ульель вышел кататься на лыжах без защитного шлема. Эту информацию подтвердили в прокуратуре.

    На данный момент нет никаких сведений о том, связана ли смерть актера с травмой головы, а также как именно он ее получил. Информации о том, что один из лыжников мог нарушить скоростной режим также пока не поступило. Следователи намерены допросить свидетелей, мужчину, с которым столкнулся Ульель, а также работавших на месте сотрудников курорта.

    О смерти актера Гаспара Ульеля сообщила его семья. Родные подтвердили, что он попал в больницу после травмы на горнолыжном курорте.

    Среди лучших работ актера фильмы «Долгая помолвка», «Месть бедняка», «Это всего лишь конец света», «Последний день» и «Париж, я люблю тебя». Также он известен по главной роли в сериале «Ганнибал: Восхождение». Последней работой Ульеля стал сериал «Лунный рыцарь» по комиксам Marvel.