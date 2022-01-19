Погибший на горнолыжном курорте звезда «Ганнибала» Ульель катался без шлема

Французский актер Гаспар Ульель умер после полученных травм на горнолыжном курорте «Ла-Розьер» после столкновения с другим лыжником. Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники близкие к следствию, столкнувшийся с актером мужчина был иностранцем. При этом сам актер не носил защитный шлем.

Французская прокуратура начала расследование, чтобы установить все обстоятельства смерти актера. В пресс-релизе прокуратуры Альбервиля сказано, что Ульель упал и получил травму головы после столкновения с другим лыжником на пересечении двух склонов. Второй мужчина не пострадал.

На место прибыла бригада реанимации, которая увезла актера без сознания в больницу Гренобля. Спустя час Ульель скончался, так и не придя в сознание. По словам представителя прокуратуры Энн Гаш, актер ехал на встречу к своим друзьям, которые спустились по соседнему склону.

Директор горнолыжного курорта «Ла-Розьер» Жан Регальдо заявил, что оба склона, на пересечении которых актер получил смертельную травму, имеют среднюю сложность. Они предназначены для всех возрастов и никакого риска не несут.

Он подчеркнул, что, по данным сотрудников курорта, Ульель вышел кататься на лыжах без защитного шлема. Эту информацию подтвердили в прокуратуре.

На данный момент нет никаких сведений о том, связана ли смерть актера с травмой головы, а также как именно он ее получил. Информации о том, что один из лыжников мог нарушить скоростной режим также пока не поступило. Следователи намерены допросить свидетелей, мужчину, с которым столкнулся Ульель, а также работавших на месте сотрудников курорта.

О смерти актера Гаспара Ульеля сообщила его семья. Родные подтвердили, что он попал в больницу после травмы на горнолыжном курорте.

Среди лучших работ актера фильмы «Долгая помолвка», «Месть бедняка», «Это всего лишь конец света», «Последний день» и «Париж, я люблю тебя». Также он известен по главной роли в сериале «Ганнибал: Восхождение». Последней работой Ульеля стал сериал «Лунный рыцарь» по комиксам Marvel.