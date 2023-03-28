Эксклюзив 28 марта 2023, 15:48 Погибшая в ДТП супруга ресторатора Левина в прошлом работала следователем Коллега погибшей в ДТП супруги ресторатора Левина: у пары остались двое детей YouTube

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У погибших в ДТП ресторатора Алексея Левина и его жены Светланы остались двое детей, рассказал в беседе с «360» коллега погибшей, детектив Максим Заболотный. По его словам, Левина была очень позитивным человеком с отличным чувством юмора и сильным характером.

Заболотный узнал о трагедии через час после смертельного ДТП. Светлану Левину он знал уже много лет. Мужчина отметил, что ранее женщина работала следователем. В 2011 и 2012 году ее награждали за успехи на службе.

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«Мы плотно работали вместе. Она была очень позитивным человеком, с юмором. Мы очень любили свою работу. Очень хороший человек. [У них] остались двое детей», — поделился собеседник «360».

По его словам, похороны Светланы и Алексея Левиных, а также его брата, прошли накануне.

«[Ее] отец не в курсе пока, он в больнице сейчас, ему пока не стали сообщать. Мама [Светланы Левиной] была на похоронах», — добавил Заболотный.

Дорожная авария, которая унесла жизни супругов и родственника пары, произошла в Орловской области на трассе М-2 «Крым». Заболотный отметил, что в машине находился племянник Алексея Левина. По данным Mash, мальчика 2010 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии.