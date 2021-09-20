В Санкт-Петербурге во время пожара погибла заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина. Ей было 93 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

Инцидент произошел накануне в жилом доме на Петровской набережной. Вавилина во время пожара находилась в своей квартире. Что именно стало причиной возгорания, и почему женщина не смогла покинуть горящий дом, не известно. Все обстоятельства ЧП выясняются.

Александра Вавилина родилась в 1928 году в Ленинграде. Она была главным редактором Ленинградского отделения издательства «Советский композитор», а с 1969 года преподавала класс флейты в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. В 1974 году Вавилина получила звание заслуженной артистки РСФСР.