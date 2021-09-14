Известный тренер по волейболу Ярзуткин погиб в Обнинске

Член президиума Всероссийской федерации волейбола Василий Ярзуткин умер в Обнинске. Ему было всего 52 года. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на представителей министерства спорта Калужской области.

Последние дни своей жизни тренер боролся с болезнью. Информация о дате прощания станет известна позже. «Спортивное сообщество Калужской области глубоко признательно Василию Васильевичу за большой вклад в развитие спорта. Уход из жизни такого профессионала стал невосполнимой утратой для всего спортивного движения», — заявили в организации.