14 сентября 2021, 21:57
Известный тренер по волейболу Ярзуткин погиб в Обнинске
Член президиума Всероссийской федерации волейбола Василий Ярзуткин умер в Обнинске. Ему было всего 52 года. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на представителей министерства спорта Калужской области.
Последние дни своей жизни тренер боролся с болезнью. Информация о дате прощания станет известна позже.
«Спортивное сообщество Калужской области глубоко признательно Василию Васильевичу за большой вклад в развитие спорта. Уход из жизни такого профессионала стал невосполнимой утратой для всего спортивного движения», — заявили в организации.