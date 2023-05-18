Знаменитости 18 мая 2023, 14:49 Погиб тайно ушедший в зону спецоперации автор «Уральских пельменей» Автор команды КВН «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне проведения спецоперации YouTube

Читать 360tv в

В Екатеринбурге простились с бардом и автором команды КВН «Уральские пельмени» Игорем Истоминым. Он ушел добровольцем на спецоперацию год назад втайне от семьи и друзей, погиб и долгое время считался пропавшим без вести. Панихида прошла в похоронном зале при 24-й горбольнице, сообщил сайт e1.ru.

Известный уральский бард в мае 2022 года сказал, что уехал строителем на заработки, а сам отправился служить добровольцем. Игорь Истомин писал песни для команды КВН «Уральские пельмени», выступал на фестивалях авторской песни, вел YouTube-канал. Летом 51-летний мужчина погиб, родные узнали об этом спустя еще полгода.

Реклама

«Он ничего никому не сказал. Этого никто не знал, ни жена, никто. <…> Как ушел — ни одного звонка, ни одного письма. Начали паниковать», — рассказала председатель правления свердловского студенческого отряда Лейла Расулова.

Узнать о гибели Игоря Истомина помогла экспертиза ДНК. Церемонию прощания устроили 18 мая в похоронном зале при 24-й горбольнице. Его посмертно представили к госнаграде. Военный комиссар Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга Дмитрий Дядюшко сказал, что ее вручат семье сержанта.

В зоне проведения спецоперации погиб бывший депутат городской думы Владивостока Дмитрий Ямщиков. Он курировал работу молодежной палаты.