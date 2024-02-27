Знаменитости 27 февраля 2024, 17:23 Поэтесса Рубальская заболела бронхитом «МК»: поэтесса Рубальская заявила, что у нее затяжной бронхит Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Поэтесса Лариса Рубальская рассказала поклонникам, что уже несколько дней борется с серьезными осложнениями после простуды. В беседе с «Московским комсомольцем» она сообщила, что у нее диагностировали бронхит.

«Уже второй месяц затяжной бронхит. Но ничего: в строю. Ездила в три города на гастроли и собираюсь продолжать», — рассказала Рубальская.

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Поэтесса добавила, что она пропила определенный курс лекарств и пока еще продолжает лечиться. Сейчас Рубальская находится на гастролях. Она уже провела концерты в Липецке и Воронеже, но призналась, что они дались ей с большим трудом.

В прошлом году Рубальская выпустила новую книгу стихотворений «На краю осени». Перед ее публикацией поэтесса поделилась своими творческими планами.