Поэта-песенника Германа Витке проводили в последний путь в Балашихе

Траурная церемония прощания с поэтом-песенником Германом Витке прошла в зале крематория «Горбрус» в Балашихе. В помещении звучали популярные песни Анжелики Варум и Леонида Агутина, которые Витке написал для этих исполнителей.

На церемонию приехали композиторы Александр Добронравов и Байгали Серкебаев, Агутин, Варум, Лада Дэнс и другие его коллеги, друзья и знакомые, сообщил ТАСС.

Бывшая супруга Витке Ирина Дюкова сообщила, что причиной смерти поэта стал инфаркт. Она поблагодарила всех, кто помогал ей в организации похорон. В частности, Дюкова упомянула Леонида Агутина и Лолиту Милявскую.

«Диагноз „инфаркт“, точно такой же, как у Юры Шатунова. У него были проблемы с сердцем», — поделилась она.

Витке скончался 12 августа в возрасте 53 лет. Хотя его имя знали не многие россияне, но с творчеством были знакомы без преувеличения все. Именно он был автором хитов «Делай как я», «Ля-ля-фа» и многих других известных песен.