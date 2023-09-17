Знаменитости 17 сентября 2023, 10:25 Поэта Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище Собянин: похороны поэта-песенника Добронравова пройдут на Новодевичьем кладбище РИА «Новости»

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Советского и российского поэта-песенника, автора стихов к песням «Старый клен», «Нежность» и «Беловежская пуща» Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города назвал смерть Добронравова невосполнимой утратой и выразил искренние сочувствие и поддержку вдове поэта, известному композитору Александре Пахмутовой.

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«Произведения на стихи Николая Добронравова проникнуты необыкновенным лиризмом и романтикой: „Нежность“, „Надежда“, „Как молоды мы были“, прощальная песня Олимпиады-80 „До свиданья, Москва“ и сотни других — любимы многими поколениями, всегда придавали сил, помогали в печали и в радости», — написал Собянин.

Лауреату Государственной премии СССР Николаю Добронравову было 94 года, он скончался после тяжелой и продолжительной болезни 17 сентября.