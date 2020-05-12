12 мая 2020, 15:26
Поэт потребовал у солистки группы «Мираж» более миллиона рублей
Валерий Соколов, поэт, написавший песни для группы «Мираж», требует у Наталии Гулькиной, солистки музыкального коллектива, более одного миллиона рублей. По словам адвоката Майи Сандлер, скандал произошел после выступления певицы, где она спела несколько строчек из хита группы «Мираж». Об этом сообщил сайт kp.ru.
Поэт решил потребовать у Гулькиной деньги, так как ему не понравились действия исполнительницы. В сумму более одного миллиона рублей он оценил исполнение песен и моральный ущерб.
Напомним, Гулькина спела несколько строчек из хита группы «Мираж» по просьбе фанатов.
«Просто нелепо требовать с певицы такие суммы за три строчки, — приводит слова адвоката сайт «Утро.ру».