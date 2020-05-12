Поэт потребовал у солистки группы «Мираж» более миллиона рублей

Поэт решил потребовать у Гулькиной деньги, так как ему не понравились действия исполнительницы. В сумму более одного миллиона рублей он оценил исполнение песен и моральный ущерб.

Напомним, Гулькина спела несколько строчек из хита группы «Мираж» по просьбе фанатов.

«Просто нелепо требовать с певицы такие суммы за три строчки, — приводит слова адвоката сайт «Утро.ру».