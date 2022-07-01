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    01 июля 2022, 17:56

    Поэт Илья Резник отказался от звания народного артиста Украины

    Редакция сайта 360°

    Поэт Илья Резник заявил, что отказался от звания Народного артиста Украины. Об этом сообщил NEWS.ru.

    Резник заявил, что не поддерживает изменения, которые произошли в стране. К ним относятся смена правителей, а также «фашисткий переворот».

    Поэт подчеркнул, что звание народного артиста ему присвоил бывший президент страны Виктор Янукович, передало utro.ru.

    «И именно законно избранный президент Украины присвоил мне на следующий год, в 2013-м, в честь моего юбилея звание народного артиста Украины», — отметил поэт.