01 июля 2022, 17:56
Поэт Илья Резник отказался от звания народного артиста Украины
Поэт Илья Резник заявил, что отказался от звания Народного артиста Украины. Об этом сообщил NEWS.ru.
Резник заявил, что не поддерживает изменения, которые произошли в стране. К ним относятся смена правителей, а также «фашисткий переворот».
Поэт подчеркнул, что звание народного артиста ему присвоил бывший президент страны Виктор Янукович, передало utro.ru.
«И именно законно избранный президент Украины присвоил мне на следующий год, в 2013-м, в честь моего юбилея звание народного артиста Украины», — отметил поэт.