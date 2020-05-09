«Подумайте о себе и других». Звезда шоу «Голос» попросила серьезно отнестись к масочному режиму

Масочный и перчаточный режим начнет действовать в Москве 12 мая. Армянская и российская певица, звезда шоу «Голос» Мариам Мерабова попросила всех с полной серьезностью отнестись к новому правилу.

«Дорогие друзья, я хочу попросить всех и каждого, отнеситесь серьезно к тому, что обязательно надо носить средства личной защиты — маски, перчатки. Пожалуйста, когда вы выходите из дома, подумайте и о себе, и о других», — сказала она.

С 12 мая жители столицы и Подмосковья будут обязаны надевать маски и перчатки при появлении в общественных местах: в магазинах, на транспорте или на работе. При отсутствии хотя бы одного из средств личной защиты москвичам будет грозить штраф.

Маски и перчатки нужны для снижения риска заболевания COVID-19. Коронавирус передается от человека к человеку через контакт, поэтому важно соблюдать санитарные требования.

По данным на 9 мая, в России выявлено 198 676 случаев коронавирусной инфекции.