«Подсушили его». Пластический хирург раскрыл секрет спортивного торса Давы | 360°

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«Подсушили его». Пластический хирург раскрыл секрет спортивного торса Давы

Пластический хирург Хайдаров: пресс Давы сделали более рельефным с помощью операции

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Известный блогер Давид Манукян (Дава) прибег к помощи специалистов для создания спортивного торса. Пресс у него настоящий, но процедура помогла добиться большей рельефности. Об этом в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик рассказал звездный пластический хирург Тимур Хайдаров.

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«Это знаменитые кубики всея России, которые не дают покоя даже певице Ольге (Бузовой, с которой блогер ранее состоял в отношениях — прим. ред.). Слушайте, классный пресс. У него это свой пресс, это не импланты, мы просто подсушили его. Мы помогли, то же самое, когда вы в спортзале — вы пашете, худеете. А мы [сделали кубики] вместо спортзала», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что решиться на операцию совсем непросто. По словам Хайдарова, молодым людям проще добиться рельефного тела. В возрасте 20 лет обмен веществ совсем другой, поэтому хватает 10 раз подтянуться, чтобы есть все, что угодно.

После 35-40 лет нужно серьезно работать над питанием, калориями, гормонами и другими аспектами. При этом специалист призвал не гнаться за модой и стараться прибегать к пластической хирургии только в том случае, когда это действительно необходимо.

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