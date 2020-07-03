Подругу миллионера-педофила Эпштейна заподозрили в торговле несовершеннолетними

Британская светская львица и подруга финансиста-миллионера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними секс-рабами, Гислейн Максвелл арестована. Ей грозит до 35 лет тюрьмы.

Прокуратура штата Нью-Гемпшир предъявила Максвелл обвинительное заключение из шести пунктов, отмечено в материале NBC 4 New York. Как утверждается, женщина соблазняла несовершеннолетних и принуждала их к сексу. Кроме того, Максвелл будут судить по статье «лжесвидетельство».

Женщина, как говорится в заключительном заключении, помогала Эпштейну соблазнять, а после этого продавать в сексуальное рабство детей, некоторые из них не достигли на тот момент совершеннолетия — им было по 14 лет. Максвелл, как утверждается, с 1994 года действовала заодно с миллионером-педофилом.

Как утверждали многие пострадавшие, именно Максвелл помогала найти Эпштнйну для занятий сексом несовершеннолетних девушек. Американка Вирджиния Джуффре в 2015 году подала на в суд на Максвелл. По словам истца, Максвелл познакомила ее с британским принцем Эндрю. Джуффре принуждали заниматься с ним сексом. Девушке на тот момент было только 17 лет.

Сама Максвелл полностью отвергает причастность к сексуальным преступлениям. Она утверждает, что была не в курсе деятельности Эпштейна.