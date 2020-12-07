Подруги Легкоступовой рассказали о ее браке с Фирсовым

«У Юрия Фирсова какое-то женское лицо. И когда я его впервые увидела, у меня будто все внутри екнуло. Вспоминается и то, что год назад я ездила с Валентиной на гастроли. И уже тогда они были знакомы», — поделилась Ольга Зарубина.

По ее словам, она не увидела в глазах Легкоступовой того счастья, которое бывает у влюбленных людей. Певица наоборот была несчастной, поникшей, «в каких-то болячках».

В свою очередь психолог Елена Перелыгина пришла к выводу, что Фирсов втирался к ней в доверие после того, как дочь певицы обнародовала переписку с ним.

«Я стала расспрашивать Юрия: „Ты что, бил Валентину? Почему она была настолько пьяна? И в этой истории есть признаки удержания“ После этого Фирсов стал агрессивен в своих ответах и сразу же написал, что ему неинтересно это общение», — добавила собеседница издания.