Подруга Светличной рассказала о ее самочувствии после травмы

Подруга Светланы Светличной и по совместительству звездный психолог Елена Перелыгина рассказала о самочувствии актрисы, которая получила тяжелую травму головы. Об этом сообщил сайт Пятого канала.

По ее словам, Светличная чувствует себя нормально. Приятельница добавила, что артистка периодически проходит обследование и сдает анализы, а дома за ней присматривает сын. Все люди, доживая до почтенного возраста, начинают забываться и путаться, написал сайт NEWS.ru со ссылкой на заявление Перелыгиной.

Во время одного из интервью на 81-летнюю звезду «Бриллиантовой руки» упал осветительный прибор. Светличную сразу же госпитализировали в одну из московских клиник. Точного диагноза врачи не назвали, однако известно, что в результате травмы головы у Светланы возникли проблемы с памятью и восприятием реальности.

Другая подруга актрисы, модель Алена Кравец, высказала сомнение по поводу того, что родные Светличной ей помогают. Она выразила мнение, что за актрисой ухаживают только врачи.

«Я к ней только собираюсь идти, поэтому ничего толком не знаю. Могу сказать точно, что она под наблюдением медиков. А вот насчет родни у меня большие сомнения», — сказала Кравец.