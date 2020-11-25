Подруга Светланы Обидиной назвала точную дату ее смерти

Близкие актрисы Светланы Обидиной не сразу сообщили о ее кончине. Подруга артистки Анна Екатерининская рассказала, что она умерла еще 18 ноября.

Екатерининская на своей странице «ВКонтакте» уточнила, что театр «Балтийский дом» узнал о кончине Обидиной спустя шесть дней после ее смерти.

«Ее не стало 18 ноября, сообщили об этом в театр только 24.11. О том, что она уходит, знали только самые близкие», — написала подруга артистки.

Она добавила, что смысла обсуждать причину ухода Обидиной из жизни нет, поскольку это касается только семьи актрисы.

«Я Свету относила к редкой категории „актрис-пограничниц“. <…> Бесстрашные, работающие „на грани“, не жалеющие свое сердце», — сказала Анна Екатерининская.

К своему посту она прикрепила черно-белую фотографию, на которой двух подруг запечатлели еще детьми.

Источник фото: Анна Екатерининская / «ВКонтакте»

«Нам по 13 лет… Она не переносила красные пионы, так как они были на похоронах ее отца… Она волшебно играла гусеницу — это было гомерически смешно…» — поделилась своими воспоминаниями подруга Обидиной.

Российская актриса театра и кино Светлана Обидина скончалась в возрасте 45 лет. Коллеги заявили, что в ее уход «невозможно поверить».