Подруга Началовой рассказала о предательстве ее бывшего перед смертью певицы

Хоккеист Александр Фролов бросил Юлию Началову ради ее подруги, которая приходилась женой другу спортсмена. Певица, по словам друзей, тяжело переживала расставание. Об этом рассказала приятельница певицы.

Родственники и близкие друзья пытались привести ее в чувства около года, рассказала пиар-директор и подруга покойной исполнительницы Анна Исаева в программе «Док-Ток».

«Она надеялась, что он вернется в какой-то промежуток времени, потом поняла, что не вернется. Потом она узнала, к кому он ушел, она не могла это тоже принять. Потому что ушел он, оказывается, к жене его лучшего друга в Америке, к которому они ходили ужинать. Они дружили с этой семьей, и жена этого лучшего друга была подругой Юли», — приводит слова Исаевой РИА ФАН.

Перед смертью Началова попросила Исаеву рассказать всю правду общественности о расставании с Александром Фроловым.

Юлия Началова ушла от мужа Евгения Алдонина к Александру Фролову. С хоккеистом певица встречалась шесть лет. Роман между ними закончился скандалом. Фролов через суд пытался забрать у Началовой часть квартиры, которую подарил ей бывший муж. Для Юлии такое предательство со стороны любимого стало настоящим ударом и отразилось на ее здоровье: у Началовой развился диабет.

Юлия Началова скончалась в марте 2019 года. В больницу она попала с гангреной, которая развилась у нее из-за незначительной травмы. Началова до последнего скрывала информацию о своем состоянии от поклонников.