Знаменитости 10 марта 2024, 22:19 Подруга Моргуновой назвала причину смерти ведущей Подруга Моргуновой заявила, что диктор скончалась из-за оторвавшегося тромба РИА «Новости»

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Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова могла умереть из-за оторвавшегося тромба. Об этом рассказала близкая подруга телеведущей Вера Мусатова в беседе с РИА «Новости».

«Причина смерти Моргуновой — тромб оторвался, дата и место прощания еще не известны», — сказала она.

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Ранее стало известно о смерти 84-летней Светланы Моргуновой. При жизни ее удостоили звания народной артистки РФ. Больше всего женщина прославилась по проведению музыкально-развлекательных программ, таких как «Утренняя почта» и «Голубой огонек».

Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Она закончила театральную студию при театре имени Моссовета, с юности начала участвовать в спектаклях. В 1961 году стала диктором Центрального телевидения СССР.