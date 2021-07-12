Подруга МакSим рассказала о серьезном ухудшении состояния певицы

Состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) снова стало ухудшаться. По предварительным данным, в ее легких начался сепсис. Об этом в интервью kp.ru рассказала подруга артистки.

Девушка сообщила, что 11 июля МакSим стало хуже, она вновь в критическом состоянии.

«Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО. Судя по всему, начался сепсис», — рассказала подруга.

Приятельница уточнила, что врачи сделали певице новую компьютерную томографию и анализ крови. Результаты показали, что в ее легких начал развиваться сильный гнойно-воспалительный процесс. По словам собеседницы, врачи делают все возможное, чтобы облегчить состояние МакSим. Медики не дают прогнозов, но надеются, что артистка сможет побороть болезнь.

Два дня назад представительница певицы Яна Богушевская сообщила, что у МакSим стабилизировалось состояние, а врачи наблюдают положительную динамику. В конце июня медики диагностировали у певицы пневмонию с подозрением на ковид. Проведенные процедуры показали, что у МакSим поражены 75% легких.