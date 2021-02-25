Подруга экс-жены Кержакова ответила на слухи о ее госпитализации

Мария Погребняк опровергла слухи о том, что ее подруга Милана Тюльпанова в больнице. Ранее в Instagram бывшей жены Александра Кержакова появилась Stories, в которой сообщили, что она попала в реанимацию из-за передозировки снотворного.

«У нее все хорошо, она не в больнице», — рассказала Мария Погребняк «360». Она отметила, что не знает, как появилась эта Stories, и предположила, что Милану могли взломать.

В Stories, о которой идет речь, на черном фоне было написано, что бывшая жена Кержакова приняла 20 таблеток снотворного. Автор уточнил, что в таком состоянии Тюльпанову нашел брат — сейчас она находится в реанимации. Спустя некоторое время Stories удалили.

«С утра ее нашел брат. Я вызвала скорую. Про него говорить не хочу. Он — ну нет комментариев — зачем-то сказал людям, что все обойдется, хотя она в реанимации», — сказано в сообщении.

Источник фото: Instagram

Ранее брат Миланы Владислав опроверг слухи о том, что его сестра попала в реанимацию.

«Пришлось экстренно выходить на связь, потому что уже звонили из журналов разных. Я нахожусь после дня рождения Любы Успенской. Все нормально, с Миланой тоже. Все полный бред», ― рассказал он в своем Instagram.