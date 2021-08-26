Подруга Екатерины Васильевой рассказала, почему актриса ушла в монастырь

Народная артистка России Екатерина Васильева ушла в монастырь. Женщина уже давно нашла себя в религии и ее решение было обдуманным. Ее близкая подруга Наталья Виноградова, заместитель директора в МХТ им. Чехова рассказала, как актриса пришла к такому решению. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» со ссылкой на mk.ru.

«Просто она встретила батюшку Владимира Волгина (он тогда служил в Курске), а он ловец душ, именно он открыл ей глаза на веру. И она поняла, что здесь, на земле, все временно», — заявила она.

Виноградова отметила, что многие знакомые не поняли решение артистки. Многие предполагали, что увлечение Васильевой является несерьезным. В тот момент женщина оставила многие свои роли, несмотря на то, что нуждалась в деньгах.

«Она изменилась на сто процентов. Вспомни эту курилку, матершинницу, могла словом отбрить и обидеть. Но она боролась с этим и победила, стала совершенно другим человеком», — рассказала ее подруга.