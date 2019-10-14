Подруга Бари Алибасова-младшего обвинила его в избиении

Подруга Бари Алибасова-младшего Мария Клюева неоднократно жаловалась на побои со стороны своего бойфренда. Последний случай произошел 23 сентября. Девушка зафиксировала побои и готовит заявление в полицию.

Как рассказал «360» ее адвокат Александр Бенхин, с Алибасовым-младшим Мария встречается с марта этого года. Он не раз поднимал на нее руку, но 23 сентября она испугалась по-настоящему, утверждает юрист. Судебно-медицинская экспертиза установила, что Марии были нанесены не менее 26 травматических воздействий тупыми предметами. Документы «360» предоставил Александр Бенхин.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

«Конкретно 23 сентября все было совсем серьезно. Девушка убежала, уехала в Калининград, откуда она родом. Там же была произведена экспертиза, установлены побои легкой тяжести. Сейчас мы готовим заявлением в отдел МВД „Арбат“, по месту, где это происходило. Я как адвокат настаиваю на примирении сторон, побои не особо тяжелые, она его, скажем так, побаивается. Он угрожает, преследует, нужно все это прекратить. Пусть компенсирует моральный ущерб, реальный вред здоровью и так далее. Чтобы другим было неповадно. Но вопрос надо закрывать», — заявил адвокат.