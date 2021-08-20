Подруга Азизы сняла ее церемонию бракосочетания с итальянцем и выложила в Сеть

В Сети появилось видео со свадьбы 57-летней российской певицы Азизы. Артистка вышла замуж за итальянца Алессандро Лортэ, который моложе ее на 20 лет. Об этом рассказал Пятый канал.

Церемонию бракосочетания запечатлела подруга певицы и по совместительству дизайнер ее свадебного платья Аника Керимова. Девушка выложила кадры в свой Instagram-аккаунт. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Этот брак является первым для Азизы. Помимо экстравагантного платья, на голову певица вместе фаты надела чалму. А из украшений на ней красовались только объемные серьги.

Азиза и Алессандро познакомились в 2020 году. Мероприятие молодожены решили провести в России. На свадьбу пара пригласила только самых близких друзей и родных. Певица была так взволнована, что даже заплакала.