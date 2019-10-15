  • Подросток из Азербайджана назвал себя внебрачным сыном Цискаридзе

    15 октября 2019, 04:47

    Александра Каширина

    19-летний Тимур Акперов Заур Оглы опубликовал пост в Insatgram, в котором называет себя сыном Николая Цискаридзе.
    Подросток из Азербайджана назвал себя внебрачным сыном Цискаридзе

    «Папа! Почему ты меня бросил?» — вопрошает в Instagram Тимур. Он готов пройти ДНК тест на родство.

    «У Николая Цискаридзе нашелся внебрачный сын. Тимур Акперов носит фамилию мамы. Азербайджанская красавица c пышными формами полюбила артиста балета, когда им было чуть больше 20 лет. Бурный роман перерос в нечто большее. Теперь наследник мечтает только об одном — познакомиться со своим знаменитым отцом», — говорится в Теlеgrаm-канале «Немалахов».

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    В сети к таким заявлениям отнеслись отрицательно — большинство пользователей считают, что молодой человек стремится к пиару.

    «Большая вероятность, что ты отпрыск Гогена Солнцева!» — пишет пользователь Instаgrаm под постом Тимура.

    Молодого человека уже пригласили на телепередачу к Андрею Малахову. Предполагается, что там Тимур сможет рассказать подробнее о своем происхождении.