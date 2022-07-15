Подписчики затравили Ирину Шейк за подпись к фотографии с оливье

Модель Ирина Шейк оказалась в центре скандала после того, как в соцсети опубликовала пост с фотографией оливье. Гнев иностранных подписчиков вызвала подпись «Russianzz on Wednaday».

Дело в том, что в подписи была использована буква «Z», которую часто используют, говоря о спецоперации России на Украине. Однако на сленге «Z» обозначает что-то вкусное или крутое. В комментариях подписчики попросили «отменить» Шейк.

Ситуацию также прокомментировала украинская журналистка Мария Романенко в своем Twitter. Она выразила надежду, что после Stoties со словом «Russianzz» известные бренды разорвут контракты с Шейк.

Сама модель не стала комментировать ситуацию, а просто удалила снимок.