Подписчики заметили усталость в лице Ирины Салтыковой

«Морщины, синяки под глазами, такой потухший взгляд», — написал один из пользователей Сети.

Сама знаменитость уверяет, что не пытается скрыть свой возраст и уже смирилась уходящей молодостью. При этом она продолжает тщательно ухаживать за своей внешностью. Салтыкова призналась, что пользуется дорогостоящими средствами, делает массаж лица и старается много спать и отдыхать.

Певица подчеркнула, что считает современную косметологию «сплошным маркетингом». Ирина не любит яркий макияж. Она убеждена, что многие процедуры наносят ущерб здоровью женщины. Отмечается, что число недовольных внешностью артистки меркнет на фоне большого количества поклонников, считающих, что она выглядит отлично. Поклонники заметили, что певице уже не 20 лет, однако ей удается сохранять свою красоту на протяжении долгого времени.