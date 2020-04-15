Подписчики заметили слишком много фотошопа на снимке Нюши

Фотография появилась на личной странице супруга исполнительницы Игоря Сивова в Instagram.

На снимке мужчина позирует со своей женой, которая одета в короткое черное платье и объемный пиджак. Несмотря на качественную работу фотографа, некоторые фанаты обнаружили не только перебор с ретушью, но и неумелое использование фоторедактора.

По мнению подписчиков, кто-то попытался уменьшить ноги и фигуру Нюши, из-за чего исказился пол и забор на фото. В комментариях они поспешили отметить свою находку и обсудить ее с остальными пользователями.

Подписчики написали: «У вас доски под ногами поплыли», «Пол поплыл от Фотошопа», «Дрогнула рука мастера фотошопа? Пол, ты уже уехал?», «Что-то в глазах расплылось».

Ранее у Нюши появилась дочка, которая получила имя Симба. Поклонники удивились необычному имени девочки, однако звезда поспешила объяснить свой выбор.