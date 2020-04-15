    15 апреля 2020, 15:02

    Подписчики заметили слишком много фотошопа на снимке Нюши

    Ольга Ситникова

    Поклонники российской певицы Анны Шурочкиной, известной под псевдонимом Нюша, отметили излишнее количество фотошопа на ее недавнем снимке. Об этом сообщила «Экспресс газета».

    Фотография появилась на личной странице супруга исполнительницы Игоря Сивова в Instagram.

    На снимке мужчина позирует со своей женой, которая одета в короткое черное платье и объемный пиджак. Несмотря на качественную работу фотографа, некоторые фанаты обнаружили не только перебор с ретушью, но и неумелое использование фоторедактора.

    По мнению подписчиков, кто-то попытался уменьшить ноги и фигуру Нюши, из-за чего исказился пол и забор на фото. В комментариях они поспешили отметить свою находку и обсудить ее с остальными пользователями.

    Подписчики написали: «У вас доски под ногами поплыли», «Пол поплыл от Фотошопа», «Дрогнула рука мастера фотошопа? Пол, ты уже уехал?», «Что-то в глазах расплылось».

    Ранее у Нюши появилась дочка, которая получила имя Симба. Поклонники удивились необычному имени девочки, однако звезда поспешила объяснить свой выбор.