Подписчики сравнили постройневшего Топалова с Лазаревым

Ранее подобный снимок выставил Сергей Лазарев. Он рассказал, что за период самоизоляции у него получилось сбросить 12 килограммов. Артист признался, что теперь чувствует себя 18-летним парнем. Музыкант добавил, что ему нужно сделать упор на физические нагрузки, чтобы вернуть мышечную массу.

Чуть позже у Влада Топалова на странице появилась похожая фотография. Он сделал ее в мужской раздевалке фитнес-клуба, раздевшись по пояс. Артист написал, что похудел благодаря участию в шоу «Ледниковый период», пишет ИА Nation News.

Поклонники певца пошутили, что бывшие участники группы Smash! соревнуются в том, кто находится в лучшей форме: «Вы с Сережей сговорились что ли?», «Походу с Лазаревым челлендж начали — у кого круче торс?», «Очень красивый торс, ну прям на десяточку».

Некоторые подписчики раскритиковали знаменитость. Они отметили, что у артиста узкие плечи и непропорциональное тело. Были и те, кто посчитал Топалова слишком худым.