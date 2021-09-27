Подписчики раскритиковали откровенный образ Билли Айлиш

Фанатам не понравился новый образ певицы и обладательницы «Грэмми» Билли Айлиш. В интервью Elle девушка рассказала, что из-за откровенной фотографии в Instagram от нее отписались около 100 тысяч человек.

По словам знаменитости, фото в новом образе было приурочено к выходу альбома «Happier Than Ever». Девушка поменяла цвет волос, став из брюнетки блондинкой. На смену мешковатой одежде пришел корсет, который подчеркивает фигуру.

Однако фанаты Билли не оценили столь радикальные изменения в ее образе. Девушка отметила, что после публикации фото от нее отписались около 100 тысяч человек.

«Я потеряла 100 тысяч подписчиков из-за декольте. Люди боятся большой груди», — заявила певица.

Девушка отметила, что не хотела бы оставаться в образе «вечного юного Питер Пэна», и что со стороны фанатов и музыкальной индустрии бесчеловечно заставлять ее быть такой всегда, передала «Газета.ru».