Подписчики пришли в восторг от танцев Галкина с дочерью

Отец с девочкой исполнили для поклонников танго. Под постом появилось большое число комментариев. Поклонники юмориста написали множество комплиментов: «Умиление», «Вам повезло с партнершей. Чудо-танец», «Просто супер!», «Максим, вы прекрасный друг, папа, муж», информирует сайт «Дни.ру».

Супруг певицы Аллы Пугачевой довольно часто размещает фото и видео с детьми Лизой и Гарри. Судя по материалам в соцсетях, артист уделяет наследникам много времени.