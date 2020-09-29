29 сентября 2020, 16:28
Подписчики пришли в восторг от танцев Галкина с дочерью
Подписчики пришли в восторг от танцев российского телеведущего Максима Галкина с дочерью Лизой. Видео с выступлением он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Отец с девочкой исполнили для поклонников танго. Под постом появилось большое число комментариев. Поклонники юмориста написали множество комплиментов: «Умиление», «Вам повезло с партнершей. Чудо-танец», «Просто супер!», «Максим, вы прекрасный друг, папа, муж», информирует сайт «Дни.ру».
Супруг певицы Аллы Пугачевой довольно часто размещает фото и видео с детьми Лизой и Гарри. Судя по материалам в соцсетях, артист уделяет наследникам много времени.